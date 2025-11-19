Abre en Porriño la primera Oficina de Vida Independiente de Galicia

Porriño inauguró ayer un espacio pionero, impulsado por EVD Galicia, que busca ofrecer los recursos y apoyos necesarios para que las personas con diversidad funcional residentes en la comunidad tengan la oportunidad de tomar las riendas de su propia vida y que esta sea independiente y libremente elegida. Así, bajo el nombre de VIDE, abre sus puertas la primera Oficina de Vida Independiente de Galicia, y la tercera de España.

Localizada en la calle Manuel Rodríguez de Porriño, VIDE será un espacio abierto, a modo de coworking, donde personas con algún tipo de discapacidad intelectual tengan un equipo de profesionales que las ayuden a desarrollar sus proyectos personales y las acompañen en este camino, tanto con la búsqueda de un empleo adaptado y personalizado como en la búsqueda de oportunidades de vivienda.

La inauguración de VIDE contó con los impulsores del proyecto, Loredana Cacucciolo y Levi Olivares; con el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo; la concejala de Política Social de Mos, Sara Cebreiro; y la directora xeral de Persoas con Discapacidade de la Xunta, Begoña Abeijón. Durante el acto, se mostraron casos reales de mujeres que, a través de este proyecto, que lleva varios meses en fase piloto, lograron tener una vida independiente después de haber pasado buena parte de sus vidas institucionalizadas en residencias.

En este sentido, Loredana Cacucciolo, la profesional que lidera el diseño y desarrollo de VIDE, ya explicó previamente a FARO que el proyecto «surgió de un proceso de transformación muy profundo, de casi 10 años ya, en una de las residencias y en el sector general, en el que nos dimos cuenta de que era necesaria una atención más personalizada, cambiando el modelo asistencial por otro más basado en los derechos y el apoyo a través de una escucha activa de las personas. A raíz de varios casos puntuales que habían logrado salir de las residencias con apoyos, empezamos a soñar con la posibilidad de poner al servicio de estas personas los recursos que necesitan y desean para vivir de forma elegida e independiente, y nos animamos a diseñar el proyecto».

La oficina de VIDE, localizada en la calle Manuel Rodríguez de Porriño, está subvencionada por la Consellería de Política Social, a través de ayudas a los programas de interés general para fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 del IRPF.