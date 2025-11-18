Los vecinos de Mos eligen incluir la reforma del campo de fútbol de Louredo en los presupuestos

El Concello de Mos incluirá en sus presupuestos de 2026 una partida de 200.000 euros para reformar el campo de fútbol de Louredo. Así lo han elegido por mayoría los vecinos y vecinas a través del proceso de presupuestos participativos «Mos Decide» que impulsó el gobierno local y que recibió un total de 2.247 votos.

El proyecto «Mellora no campo de fútbol de Louredo» fue el más votado entre las once propuestas finalistas presentadas por los mosenses. De los más de 2.200 votos recibidos, lo que supone casi un 15% de participación vecinal, la propuesta de mejora del campo de fútbol de Louredo recibió 541 votos, es decir, un 24,05%.

La segunda propuesta mas votada fue la de crear un aparcamiento público en el entorno del Pazo de Mos, Parque Pesqueira y Paseo do Louro, con 368 votos (16,39%); y en tercer lugar quedó la mejora de la seguridad y humanización desde la capilla de San Amaro a Arrubial, con 305 votos (13,58%).

Estas tres propuestas estaban valoradas, cada una, en 200.000 euros, que es el mismo importe que el Concello reservó para la partida de «Mos Decide», por lo que la obra de mejora del campo de fútbol de Louredo se llevará todo el presupuesto.

La alcaldesa, Nidia Arévalo, valora esta iniciativa como «un hito histórico para nuestro municipio y un ejemplo de confianza plena en la ciudadanía. Muy pocos ayuntamientos de España dieron un paso tan ambicioso y comprometido con la participación vecinal. Mos está haciendo historia con las personas en el centro de las decisiones».

El proceso comenzó el 6 de octubre con la presentación de propuestas por parte de los vecinos y vecinas de Mos. Concluido el plazo de esta primera fase, un comité técnico evaluó la viabilidad de cada una de las casi 700 propuestas presentas, muchas de las cuales se repetían, otras no eran del ámbito de competencia del Concello y otras ya estaban en la hoja de ruta del gobierno municipal. Finalmente, el comité técnico seleccionó once proyectos finalistas, que se sometieron a votación, abierta a todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Mos. En este sentido, la regidora agradeció «la implicación de todas las personas que participaron, proponiendo, votando y haciendo de Mos un referente en participación ciudadana real».