Porriño encenderá cerca de un millón de luces led de Navidad el 28 de noviembre

El Concello de Porriño está ultimando la instalación de la iluminación navideña de cara al encendido, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre con un espectáculo de luces y sonido. El alumbrado, de fabricación europea certificada y sistemas de control horario que reducen el impacto energético y garantiza una iluminación segura y eficiente en todo el municipio, incluye 157 arcos luminosos, 2.176 elementos decorativos, 990.422 unidades de microled y una superficie total iluminada de 27.653,43 metros cuadrados, distribuida por el centro urbano, plazas y calles principales, así como por diferentes puntos singulares de todas las parroquias del municipio.

La principal novedad de este año será un techo de luces de 30 metros de longitud, 7 metros de alto y 8 de ancho, situado en la calle Ramón González, en la zona peatonal, próxima al Concello. La estructura, que tendrá unos 75.000 microleds, ofrecerá todos los días, a una hora establecida, un espectáculo sincronizado de luces y sonidos, en el que participará un grupo de baile que realizará una coreografía especial creada para este montaje. También se incorpora un photocall luminoso con el nombre de O Porriño en la Plaza do Cristo, así como nuevos motivos ornamentales que combinan tradición y modernidad.

El Concello dará a conocer en las próximas semanas el calendario completo de actividades, espectáculos e iniciativas de dinamización cultural previstas para acompañar la iluminación de Navidad. En este sentido, ya está abierta la inscripción para participar en la comitiva de la Cabalgata de los Reyes Magos, una convocatoria abierta a todas las ANPA de los centros educativos y asociaciones culturales del Concello. Las bases están publicadas y pueden consultarse en la web www.ecultura.net, desde la cual se puede descargar el formulario de inscripción, cuyo plazo de presentación permanecerá abierto hasta el día 10 de diciembre, a través de la sede electrónica del Concello. Se establece un importe máximo de 3.600 euros destinado a los premios por la participación, que se repartirá siguiendo rigurosamente la orden de inscripción.