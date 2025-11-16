Salceda reconoce a su deporte local

Más de 300 personas relacionadas con el deporte salcedense acudieron este viernes a la II Gala del Deporte de Salceda de Caselas, organizada por el Concello con patrocinio de la Diputación de Pontevedra, un evento en el que se dieron cita las personas galardonadas, deportistas nominados, familiares , entidades patrocinadoras, autoridades y representación de los diferentes clubes deportivos de ayuntamiento.

La gala fue presentado por las actrices y cómicas Isabel Risco y Marián Bañobre que le dieron un tinte divertido y dinámico al acontecimiento, acompañadas del padrino del evento, Juan José Rodríguez Estévez «Charango», un referente para Salceda en cuanto al trabajo en pro del deporte base en el ayuntamiento.

Los grandes triunfadores y triunfadoras de la noche fueron el piragüista Luis Fernández (Deportista masculino absoluto), la copiloto de rallye Miriam Vera (Deportista femenina absoluta), el ciclista Miguel Blanco (Deportista masculino con mayor proyección), la pareja de bádminton formada por Sara Vila y Leire Lago (Deportistas femeninas con mayor proyección), Lino Estévez (Premio a mejor entrenador), Manuel González (premio la una vida dedicada al deporte), Autofibal (Premio entidad que colabora con el deporte), Campus Club Baloncesto Caselas (premio mejor evento deportivo), Escuelas Deportivas Municipales Salceda (premio escuela base) y el Torneo solidario de Fútbol sala «Vila de Salceda» (mejor actividad social). A mayores, se entregaron tres menciones especiales, a Carlos Guzmán por la «solidaridad y compromiso con la sociedad salcedense», a la peña celtista «Corvos Celestes» por la «recuperación y dinamización del espíritu celtista en Salceda» y la liga de Aficionados Salceda por la «Promoción del deporte aficionado y de la convivencia comunitaria».

En sus intervenciones tanto la alcaldesa, Loli Castiñeira ,como el concejal de deportes, Marcos Troncoso, quisieron poner en valor la buena salud de la que disfruta el deporte salcedense, con deportistas que representan al ayuntamiento en múltiples disciplinas y categorías deportivas por todo el territorio nacional e internacional. Se reconoció además el papel tan importante que ocupa la práctica del deporte y la promoción de los hábitos saludables desde la infancia y a lo largo de la vida de las personas.

También se puso en valor la importancia del apoyo de las entidades patrocinadoras, pilar fundamental para la viabilidad de los proyectos deportivos así como de los diferentes eventos y competiciones que se desarrollan a lo largo del año en el ayuntamiento.

Las premiadas y premiados fueron seleccionados con dos votaciones por la Mesa Local del Deporte, una para elegir finalistas y otra ganadores y ganadoras. En esta Mesa participaron todos los clubes y partidos políticos locales que quisieron participar.