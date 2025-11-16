El PP reúne más de un centenar de personas en apoyo a «Santi»
Asisten varios cargos liberados del partido con Luis López a la cabeza
El Partido Popular provincial reunió en Salceda de Caselas a más de un centenar de personas en apoyo a líder del PP local, Santiago Rodríguez Davila «Santi», por aparecer borrada su imagen en una foto oficial subida a redes sociales del Concello, que después la retiró y pidió disculpas públicas que el aludido no aceptó.
Una gran parte de los concentrados eran personas liberadas del PP —con salario del partido— y los demás vecinos y vecinas de la villa, también vinculadas a los populares.
Al frente de la organización estuvo el presidente provincial, Luis López, que encabezó la protesta acompañada de alcaldes y alcaldesas, diputados y diputadas autonómicas, una senadora y el propio «Santi».
Durante la concentración pidieron la dimisión de la alcaldesa, Loli Castiñeira (MS), con el lema: «Santi non se borra».
