El PP reúne más de un centenar de personas en apoyo a «Santi»

El Partido Popular provincial reunió en Salceda de Caselas a más de un centenar de personas en apoyo a líder del PP local, Santiago Rodríguez Davila «Santi», por aparecer borrada su imagen en una foto oficial subida a redes sociales del Concello, que después la retiró y pidió disculpas públicas que el aludido no aceptó.

Una gran parte de los concentrados eran personas liberadas del PP —con salario del partido— y los demás vecinos y vecinas de la villa, también vinculadas a los populares.

Al frente de la organización estuvo el presidente provincial, Luis López, que encabezó la protesta acompañada de alcaldes y alcaldesas, diputados y diputadas autonómicas, una senadora y el propio «Santi».

Durante la concentración pidieron la dimisión de la alcaldesa, Loli Castiñeira (MS), con el lema: «Santi non se borra».