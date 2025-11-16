El certamen Rondallas Fest contará con apoyo de Turismo de Galicia
Se celebra en Mos del 11 al 14 de diciembre
El certamen Rondallas Fest que se celebra por vez primera este año en Mos coincidiendo con el estreno de la película «Rondallas» y para fortalecer la cultura que se mueve entorno a estas agrupaciones, contará con apoyo de Turismo de Galicia y de la Diputación de Pontevedra.
El director del organismo, Xosé Merelles, destacó la oportunidad que ofrece el Rondallas Fest, para incrementar la oferta turística de la provincia de Pontevedra fuera de temporada, concretamente en el mes de diciembre alrededor de las fiestas navideñas, con una propuesta que combina música y tradición. «Estos son atractivos identitarios de nuestro destino que nos otorgan autenticidad y singularidad», destacó.
Durante su intervención, el director de Turismo de Galicia puso en valor lo arraigo popular y tradicional de esta agrupaciones musicales populares.
En el acto de presentación también participó el presidente de la Diputación, Luis López , la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, y la concejala de Cultura, Sara Cebreiro.
En el acto participaron representantes de las cuatro rondallas mosenses, Lisardo Conde de Santa Eulalia, María Rei de Torroso, Nerea Veiga de Santiaguiño de Guizán y Lorena Castro de Herville.
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Los últimos porteros de Vigo
- «No trato de ser espiritual, para eso ya hay grandes santos»
- La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para disfrutar de sus 12 millones de luces
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- La Policía investiga si la agresión de un compañero de residencia causó la muerte de Encarnita Polo