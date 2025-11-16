El certamen Rondallas Fest contará con apoyo de Turismo de Galicia

El certamen Rondallas Fest que se celebra por vez primera este año en Mos coincidiendo con el estreno de la película «Rondallas» y para fortalecer la cultura que se mueve entorno a estas agrupaciones, contará con apoyo de Turismo de Galicia y de la Diputación de Pontevedra.

El director del organismo, Xosé Merelles, destacó la oportunidad que ofrece el Rondallas Fest, para incrementar la oferta turística de la provincia de Pontevedra fuera de temporada, concretamente en el mes de diciembre alrededor de las fiestas navideñas, con una propuesta que combina música y tradición. «Estos son atractivos identitarios de nuestro destino que nos otorgan autenticidad y singularidad», destacó.

Durante su intervención, el director de Turismo de Galicia puso en valor lo arraigo popular y tradicional de esta agrupaciones musicales populares.

En el acto de presentación también participó el presidente de la Diputación, Luis López , la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, y la concejala de Cultura, Sara Cebreiro.

En el acto participaron representantes de las cuatro rondallas mosenses, Lisardo Conde de Santa Eulalia, María Rei de Torroso, Nerea Veiga de Santiaguiño de Guizán y Lorena Castro de Herville.