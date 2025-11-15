Porriño tendrá su propia línea de bus para conectar el centro y las parroquias

Porriño ha iniciado la elaboración de un estudio previo a la puesta en marcha de una línea de transporte público en todo el término municipal, con paradas en cada una de las parroquias, en los polígonos industriales y el barrio de Carracido. El Concello ya dispone de una subvención, de fondos europeos, para la adquisición de un autobús eléctrico para hacer realidad este servicio municipal, que conllevará también la instalación de marquesinas inteligentes y el desarrollo de una aplicación móvil para seguir en tiempo real la ubicación del autobús.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, presentó ayer este pionero servicio de transporte público municipal, cuya puesta en marcha se estima entre 500.000 y 600.000 euros. El Concello se encuentra ahora elaborando el estudio previo, que decidirá, entre otras cosas, los horarios y las paradas necesarias. Además, está por decidir si el Ayuntamiento adquiere un minibús o un autobús. Igualmente, no se descarta la compra de dos vehículos. En cualquier caso, serán eléctricos, lo que reducirá los costes del servicio y fomentará «un Porriño más sostenible y mejor comunicado», destacó el regidor.

Sobre la gestión del servicio una vez puesto en marcha, el Concello tendrá que decidir si saca a concurso su concesión o, en cambio, convoca una o dos plazas públicas de chófer para que el servicio sea cien por cien municipal. En este sentido, se calcula que el coste de un nuevo operario municipal que ocupe la plaza de chófer del autobús esté en torno a los 30.000 o 35.000 euros al año.

Por otro lado, en cuanto al precio del ticket de cada viaje, Lorenzo indicó ayer que «vamos a pelear para que la entrada sea gratuita».

El estudio que está elaborando el Concello de Porriño estará listo antes de que acabe el año, mientras que la entrada en funcionamiento de dicha línea de transporte público interparroquial, que conectará el centro urbano de Porriño con Torneiros, Pontellas, Chenlo, Mosende, Budiño, Atios, Cans y Carracido, se prevé en el primer semestre de 2026.