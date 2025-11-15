La Diputación oculta al gobierno de Salceda en la foto de una obra
Salceda de Caselas
La Diputación de Pontevedra ilustró la visita a una obra en Salceda, organizada por el Concello, con una foto en la que aparece el diputado provincial, Pablo Castillo, el portavoz del PP, Santiago Rodríguez, y otro edil popular. El gobierno local, así como los grupos del PSOE y BNG, que también estaban en la visita, criticaron ayer públicamente este hecho a través de una nota de prensa en la que acusan al ente provincial de uso partidista de esta ayuda pública del Plan Extra: «Semella que fondos da Deputación son do PP», dicen.
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Caballero desvela su plan contra la lluvia para el día del encendido de las luces de Navidad de Vigo
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Las necesidades educativas de los hijos vetan la custodia compartida