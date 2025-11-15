La Diputación oculta al gobierno de Salceda en la foto de una obra

La Diputación de Pontevedra ilustró la visita a una obra en Salceda, organizada por el Concello, con una foto en la que aparece el diputado provincial, Pablo Castillo, el portavoz del PP, Santiago Rodríguez, y otro edil popular. El gobierno local, así como los grupos del PSOE y BNG, que también estaban en la visita, criticaron ayer públicamente este hecho a través de una nota de prensa en la que acusan al ente provincial de uso partidista de esta ayuda pública del Plan Extra: «Semella que fondos da Deputación son do PP», dicen.