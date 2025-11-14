El PP convoca una concentración en señal de apoyo a Santi Davila
Salceda de Caselas
El presidente provincial del PP, Luis López, mostró su «apoyo absoluto y solidaridad» con el portavoz del PP de Salceda, Santi Davila, por el «intento de invisibilización por parte del gobierno local de Movemento Salceda al utilizar en las redes sociales oficiales del Concello una fotografía trucada de la que se eliminó al propio Davila».
«Se trata de un ataque político gravísimo», denunció López, quien exigió responsabilidades a la alcaldesa. A consecuencia de esta «situación de oscurantismo», el Partido Popular ha convocado una concentración para mañana, sábado, a las 11.00 horas, en la Plaza del Concello, «en solidaridad con Santi Davila».
