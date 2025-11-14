Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marián Bañobre e Isa Risco presentan la Gala do Deporte de Salceda

Isa Risco y Marián Bañobre presentarán esta tarde la Gala do Deporte de Salceda de Caselas. La cita comenzará a las 20.00 horas en el auditorio municipal y la entrada es con invitación previa. El Concello recupera dicha gala para homenajear a los deportistas salcedenses y entidades colaboradoras.

