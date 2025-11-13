Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La propuesta ganadora de «Mos Decide 2026» se presenta el sábado

El Concello de Mos celebra este sábado, 15 de noviembre, el acto de presentación de la propuesta o las propuestas ganadoras de los presupuestos participativos «Mos Decide 2026», cuya fase de votación permanece abierta. Durante el evento se darán a conocer las iniciativas más votadas y habrá una conferencia sobre el valor de la participación ciudadana en la construcción de un Concello, a cargo del doctor en Derecho Pedro Puy Fraga. Será a partir de las 17.00 en el Pazo de Mos.

