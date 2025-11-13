La propuesta ganadora de «Mos Decide 2026» se presenta el sábado

El Concello de Mos celebra este sábado, 15 de noviembre, el acto de presentación de la propuesta o las propuestas ganadoras de los presupuestos participativos «Mos Decide 2026», cuya fase de votación permanece abierta. Durante el evento se darán a conocer las iniciativas más votadas y habrá una conferencia sobre el valor de la participación ciudadana en la construcción de un Concello, a cargo del doctor en Derecho Pedro Puy Fraga. Será a partir de las 17.00 en el Pazo de Mos.