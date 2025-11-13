Pontellas servirá 2.800 raciones de zorza

La Asociación Cultural de Pontellas celebra este domingo, 16 de noviembre, su tradicional Festa da Zorza, que este año llega a su vigésima edición. El evento, que comenzará a las 11.00 en el centro cultural de Pontellas, en Porriño, espera servir 2.800 raciones de elaboración totalmente artesanal, en formato de plato de barro o en empanada. El precio será de 8 euros con vino o agua y pan incluidos. Habrá carpa y actuarán la rondalla de Pontellas, el grupo de cantareiras Vaicheboa y el grupo de gaitas Nordesía.