Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pontellas servirá 2.800 raciones de zorza

La Asociación Cultural de Pontellas celebra este domingo, 16 de noviembre, su tradicional Festa da Zorza, que este año llega a su vigésima edición. El evento, que comenzará a las 11.00 en el centro cultural de Pontellas, en Porriño, espera servir 2.800 raciones de elaboración totalmente artesanal, en formato de plato de barro o en empanada. El precio será de 8 euros con vino o agua y pan incluidos. Habrá carpa y actuarán la rondalla de Pontellas, el grupo de cantareiras Vaicheboa y el grupo de gaitas Nordesía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents