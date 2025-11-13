Mos aumenta en 150.000 euros su gasto en personal municipal

El Concello de Mos ha aprobado una nueva modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitirá realizar siete nuevas contrataciones que reforzarán las áreas de bienestar social, igualdad, seguridad y obras. Además, se reestructuran varios puestos para optimizar la organización interna de la administración local. Esta modificación de la RPT, la cuarta que aprueba la alcaldesa, Nidia Arévalo, supondrá un incremento en el gasto anual de personal de 150.000 euros.

«No es un gasto, es una inversión», defendió el concejal de Personal, Leo Costas, en el pleno en el que se aprobó la modificación, con los votos a favor del PP y PSOE y en contra del BNG. Tras su aprobación, se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, abriendo un plazo de 20 días hábiles para presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.

La nueva RPT incorpora una cuarta plaza de trabajadora social. «Cada día crecen las solicitudes de atención, de dependencia y de ayuda social», explicó Leo Costas, apuntando que se crea una unidad de igualdad con las plazas de psicóloga y abogada. También se incorporará un nuevo oficial de servicios varios para el departamento de Vías y Servicios y se crearán tres nuevas plazas de Policía Local, por lo que la plantilla pasará de 10 a 13 agentes.

En cuanto a los puestos que se reestructuran, está una plaza en Urbanismo, ya que la trabajadora asumió funciones nuevas y estables que implican mayor responsabilidad, por lo que hasta ahora recibía un complemento de productividad; y se crea el puesto de coordinación interna del servicio de limpieza.

Dicha modificación de la Relación de Puestos de Trabajo fue negociada previamente con los representantes sindicales de los trabajadores municipales, y aprobada por unanimidad.

Luego fue llevada a pleno, donde el PSOE echó en falta un refuerzo en el departamento de Intervención y la creación de una plaza de directora del Centro de Información a la Mujer (CIM). Por su parte, el BNG criticó varios fallos, entre ellos, que los puestos de abogada y psicóloga son consecuencia de sendas denuncias judiciales «porque estuvieron dos años sin contrato»; así como el «agravio comparativo entre trabajadores», al modificar la plaza de Urbanismo y no otras.