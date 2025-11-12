Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salceda apoya al personal de Correos

El pleno de Salceda aprobó por unanimidad mostrar su apoyo a las reivindicaciones del personal de Correos de Porriño, que demandan mayor dotación de personal, recursos materiales y medios técnicos necesarios para la prestación de los servicios postales en condiciones de mejorar calidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents