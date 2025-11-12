Porriño intenta recuperar el hábitat de la tortuga europea
El Concello de Porriño está llevando a cabo un proyecto de restauración ecológica de las Gándaras de Budiño con el fin de recuperar el hábitat de la tortuga europea. Para estos trabajos, el Concello cuenta con una subvención de cerca de 803.000 euros de la Xunta de Galicia a través de fondos Next Generation de la Unión Europea, y tiene un plazo de ejecución de 10 meses.
El objetivo principal es mejorar y conservar el hábitat del Emys Orbicularis, conocido popularmente como tortuga europea, el reptil en mayor peligro de extinción de Galicia, así como restaurar el equilibrio ecológico de los humedales y eliminar elementos que alteran su conservación natural.
La actuación abarca 376,86 hectáreas dentro del término municipal de Porriño, en el entorno del Centro de Interpretación y de la laguna principal, e incluye también trabajos en la laguna de Campa do Rei y un en un camino existente en el margen del río Louro.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo