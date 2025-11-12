Porriño intenta recuperar el hábitat de la tortuga europea

El Concello de Porriño está llevando a cabo un proyecto de restauración ecológica de las Gándaras de Budiño con el fin de recuperar el hábitat de la tortuga europea. Para estos trabajos, el Concello cuenta con una subvención de cerca de 803.000 euros de la Xunta de Galicia a través de fondos Next Generation de la Unión Europea, y tiene un plazo de ejecución de 10 meses.

El objetivo principal es mejorar y conservar el hábitat del Emys Orbicularis, conocido popularmente como tortuga europea, el reptil en mayor peligro de extinción de Galicia, así como restaurar el equilibrio ecológico de los humedales y eliminar elementos que alteran su conservación natural.

La actuación abarca 376,86 hectáreas dentro del término municipal de Porriño, en el entorno del Centro de Interpretación y de la laguna principal, e incluye también trabajos en la laguna de Campa do Rei y un en un camino existente en el margen del río Louro.