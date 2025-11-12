Charla informativa sobre MOVE en Porriño
El salón de plenos de Porriño acogerá el lunes 24 de noviembre, a las 16.00 horas, una sesión informativa sobre MOVE, una iniciativa impulsada por la Diputación de Pontevedra con el objetivo de crear una red de comercio local en la provincia. La sesión se dirige a personas comerciantes y hosteleros.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo