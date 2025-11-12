Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla informativa sobre MOVE en Porriño

El salón de plenos de Porriño acogerá el lunes 24 de noviembre, a las 16.00 horas, una sesión informativa sobre MOVE, una iniciativa impulsada por la Diputación de Pontevedra con el objetivo de crear una red de comercio local en la provincia. La sesión se dirige a personas comerciantes y hosteleros.

