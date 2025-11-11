Salceda consigue 70.000 euros para reparar carreteras afectadas por el fuego

La Xunta de Galicia ha concedido al Concello de Salceda cerca de 70.000 euros para hacer frente a los desperfectos ocasionados en carreteras municipales por los incendios de este verano.

La alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, y el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, firmaron ya un convenio de colaboración entre las dos entidades para la financiación de los gastos extraordinarios causados por los incendios forestales que afectaron a Salceda el pasado 6 de agosto. Ese día se produjo un incendio en la parroquia de A Picoña que obligó a declarar el nivel 2 por su cercanía a las viviendas en los barrios de Pedrapinta y Loureiro.

Ante la convocatoria realizada por la Xunta, el Concello solicitó una ayuda para poder asfaltar las carreteras municipales más dañadas por el fuego, en los barrios de Pedrapinta y Loureiro; daños valorados en cerca de 70.000 euros, que serán aportados en su totalidad por la administración autonómica a través del convenio que acaban de firmar.

«Nuestro rural merece ser bien atendido, por lo que desde el Concello seguiremos solicitando todas aquellas ayudas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestras parroquias», valora la alcaldesa, agradeciendo esta convocatoria de ayudas de la Xunta que, en el caso de Salceda, favorecerá fundamentalmente a la parroquia de A Picoña, que recuperará dos viales actualmente en mal estado; y también el esfuerzo del personal técnico, por su rapidez a la hora de elaborar los informes de valoraciones que permitieron alcanzar esta importante ayuda, y que tuvieron que ser tramitados en un plazo muy corto.

El proyecto se encuentra en estos momentos en la fase inicial de licitación y se prevé que en diciembre comiencen las obras de asfaltado de las carreteras.