Pasos de baile que valen oro

«Ya puedo morir tranquila». Fue lo que pensó la bailarina mosense Patricia Martínez en lo alto del podio del Campeonato del Mundo CSIT Adult Master Rising Star Standard en San Marino. «Sin duda es la guinda del pastel que llevo años cocinando, es la justificación de que todo el esfuerzo, sacrificio, sudor, lágrimas y, por supuesto, risas de los últimos 27 años han merecido la pena», valora Martínez, que fue recibida con honores en Mos, donde le fue concedida la Rosa de Mos y el Pin de Oro de Mos, la máxima distinción municipal, como símbolo de reconocimiento y gratitud de su tierra natal.

«Patricia es una embajadora excepcional de nuestro Concello, un ejemplo de esfuerzo, constancia y pasión, y un orgullo para todos nuestros vecinos y vecinas», destacó la alcaldesa, Nidia Arévalo, durante el homenaje.

El evento, celebrado en el Pabellón Municipal Patricia Martínez, que lleva el nombre de la homenajeada, reunió a familiares, amistades, alumnado y representantes del deporte mosense. El acto contó con la intervención de uno de sus primeros pupilos, así como de los padres de Patricia y de su pareja, que compartieron palabras llenas de emoción y orgullo. Además, se proyectó un vídeo enviado desde Italia por su compañero y entrenador Jacopo, con quien Patricia comparte trayectoria internacional y numerosos éxitos deportivos.

Patricia inició su carrera en 1998 en el Círculo Santa Eulalia de Mos, y pronto comenzó a competir, fichando por el Club Pasos de Vigo. En 2008, poco después de ganar su primer campeonato de España, consolidó su trayectoria profesional y comenzó a entrenar en Italia, en el Team Diablo, uno de los mayores centros internacionales de baile deportivo. Desde entonces, viaja una semana al mes para continuar perfeccionando su trabajo con sus entrenadores extranjeros.

La mosense acumula 19 títulos de campeona de España, 14 en categoría amateur y 5 en profesional, repartidos en las modalidades de baile deportivo Standard, Latinos y Diez Bailes. En el ámbito internacional, junto con su compañero Jacopo Casotto, consiguió tres bronces en los Campeonatos del Mundo de Diez Bailes y una semifinal en los World Games celebrados en Forli (Italia).

Recientemente logró el título de campeona del mundo CSIT Adult Master Rising Star Standard en San Marino, y pocos días antes, en Canadá, obtuvo el bronce en el Campeonato del Mundo Show Dance Standard y el sexto puesto en la Copa del Mundo. Uno de los momentos más especiales «fue escuchar el himno de España en el podio, algo que soñaba desde hace muchos años», confiesa la campeona del mundo, cuyo siguiente sueño sería «volver a vivir lo mismo que he vivido yo pero desde la silla de entrenadora».