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Conflicto laboral

Limpiadoras de siete centros de salud del área de Vigo denuncian retrasos en el pago de nóminas

Han presentado una reclamación ante Inspección de Trabajo porque Serlym Galicia les adeuda la nómina de julio y dos pagas extra

El Sergas dice que está al corriente de pago con la empresa

Entrada a Urgencias del Centro de Salud de Ponteareas.

Entrada a Urgencias del Centro de Salud de Ponteareas. / FdV

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Judit Bernárdez

Ponteareas

Un grupo de trabajadoras de la limpieza de los centros de salud del área metropolitana de Vigo presentaron este lunes una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque todavía no cobraron la nómina de julio y la empresa concesionaria les adeuda también las pagas extra de marzo y junio. La denuncia también la tienen previsto presentar ante la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo y sería la segunda que registran en lo que va de año por el retraso en el pago de las nóminas.

Las trabajadoras afectadas realizan su trabajo en los centros de salud de Ponteareas, A Caniza, Salceda, Redondela, Chapela, Val Miñor, en la base del 061 de Mos y en dos centros sociocomunitarios de Vigo.

La empresa adjudicataria del servicio de limpieza de estos centros sanitarios es la ourensana Serlym Galicia, a la que acusan no solo de impago de nóminas, sino también de no abastecer adecuadamente al personal del material necesario para realizar su trabajo. Varias empleadas aseguran a FARO que les entregan los productos de limpieza diluidos en agua y que tampoco les dan uniformes. «Hace poco entró un chico nuevo, que está realizando una sustitución, y está trabajando con el uniforme de su anterior empresa», declaran.

La denuncia presentada en Inspección de Trabajo está firmada por nueve de las 21 personas trabajadoras del servicio de limpieza en los diferentes centros de salud de la zona. Una de las que firmaron dicha reclamación asegura que la empresa le debe en total 4.500 euros. «Vivo al día y los bancos pasan los recibos a principios de mes, no me puedo permitir estar sin cobrar», lamenta esta empleada del centro de salud de Ponteareas, recalcando que el descontrol en el pago de nóminas es habitual desde que esta empresa se hizo con el contrato. «Llevo trabajando como limpiadora para el Sergas desde 1996 y nunca me había pasado esto antes», sostiene.

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En marzo ya comunicaron formalmente al sindicato su rechazo a que esta empresa siguiera ocupándose del servicio de limpieza, alegando diferentes irregularidades. No obstante, a pesar de que el contrato de Serlym Galicia con el Sergas vencía precisamente en marzo, la Xunta le prorrogó el contrato por un año más. En este sentido, desde la Consellería de Sanidade indican que se trata de un conflicto laboral interno entre la empresa y las trabajadoras, y que desde el Sergas están al corriente de pago, «en tiempo y forma», con esta empresa. También destacan que todavía no fue presentada la denuncia en la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo.

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