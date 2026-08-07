Concellos del área de Vigo organizan observaciones para ver el eclipse
Nigrán, Tui y Porriño se suman a la «fiebre» del eclipse de Sol
Los concellos del área de Vigo se suman a la «fiebre» del eclipse de Sol del próximo miércoles, 12 de agosto, y organizan observaciones guiadas para disfrutar del evento astronómico. En el caso de Nigrán, el Concello ha preparado una experiencia guiada en Praia América, en el entorno de la Fonte Seca de 19.00 a 21.30 horas, que enlazará a continuación con la observación de las perseidas desde las 22.00.
Ambos fenómenos estarán dirigidos por el grupo de observación y divulgación astronómica Asturianista, con monitores certificados por la Fundación Starlight y miembros de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Las personas asistentes dispondrán de telescopios durante el eclipse y un proyector portátil y deberán acudir con gafas certificadas.
Para la observación de las lágrimas de San Lorenzo, los guías realizarán una orientación celeste con un puntero láser y telescopio nocturno. Este lunes realizarán además un taller infantil de construcción de proyectores estenopeicos y cámaras oscuras para observar el eclipse de forma segura.
Por su parte, Tui organiza en el Monte das Penizas, en Paramos, una jornada con música y gastronomía junto con la Comunidad de Montes de Paramos. El Concello regalará a las personas asistentes gafas de protección homologadas para ver el eclipse. La actividad comenzará a partir de las 18.00 horas y estará amenizado por Dj Botz.
Porriño ofrece una ruta circular por el Monte Faro de Budiño, con salida a las 17.15 horas. Una vez arriba, se entregarán gafas homologadas para garantizar una observación segura del fenómeno astronómico. También organiza un obradoiro infantil.
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