Simona, cocinera de «La Promesa», en el Balneario de Mondariz

Emulando a Emilia Pardo Bazán, que «campaba a sus anchas» por las cocinas del Gran Hotel para poder cocinar sus platos preferidos para sus amigos que integraban su pandilla de verano, allá por principios del siglo XX, Simona, la cocinera de la serie «La promesa» de TVE, aprovecha sus vacaciones estivales en el Balneario de Mondariz para hacer una inmersión en las cocinas del establecimiento y «poner un poco de orden», al estilo del Palacio de los Marqueses de Luján en el equipo del Manuel Cuntín.

En pleno descanso estival, entre baños en el Palacio del Agua, bañeras mineromedicinales o comidas en el campo de golf o lectura en la piscina,departió con cocineros del lugar o dio consejos al chef sobre los platos «estilo Lope».