Subvención
Redondela destina 50.000 euros a ayudas para el comedor escolar
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El departamento de Servizos Sociais de Redondela mantiene abierto el plazo de solicitud para las ayudas de comedor escolar del curso 2026/27, al que destinan 50.000 euros. Se trata de una prestación económica destinada a las familias con menores que utilizan el servicio de comedor del colegio. La alcaldesa, Digna Rivas, explica que con estas bolsas se pretende «garantir a escolarización, compensar posibles carencias de tipo familiar ou económico, evitar situacións de risco social e asegurar unha nutrición axeitada».
Las bases de la convocatoria se pueden consultarse en la web del Concello y las solicitudes se deben entregar en el Registro.
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