Nigrán abre en el centro urbano un aparcamiento gratis para cien coches

El Concello de Nigrán abrió ayer un nuevo aparcamiento público y gratuito en pleno centro urbano, con capacidad para más de un centenar de vehículos. La parcela está situada en la calle Torriña, a menos de 150 metros de la Casa Consistorial y de la carretera PO-552, y cuenta con una superficie superior a los 2.000 metros cuadrados.

El nuevo espacio fue arrendado por el Concello después de la convocatoria de un concurso público para formalizar un contrato privado. Los pliegos establecían como requisitos imprescindibles que el terreno estuviese situado en un radio máximo de 250 metros de la Casa Consistorial, que dispusiese de una superficie mínima de 2.000 metros cuadrados y que el precio no superase los 3,90 euros por metro cuadrado y año, sin IVA.

La parcela seleccionada fue la única oferta presentada al procedimiento. El contrato podrá renovarse anualmente durante un periodo máximo de cuatro años y tendrá un coste de 14.157 euros al año. El Concello repitió así el sistema empleado en 2020 para alquilar otro aparcamiento provisional en la misma calle Torriña, que permaneció operativo hasta 2023, cuando la propiedad rechazó prorrogar el acuerdo.

Antes de abrir el nuevo estacionamiento, el gobierno local realizó trabajos de acondicionamiento en el terreno, que se encontraba en desuso y cubierto de maleza. Para mejorar la circulación y evitar problemas de acceso, se habilitó una puerta de entrada desde la PO-552 y otra de salida desde la calle Torriña hacia la vía Reverendo José María Pérez Alonso.

El alcalde de Nigrán, Juan González, explicó que el objetivo de la actuación es ofrecer a la población un nuevo espacio gratuito para estacionar cuando acuda al centro urbano a realizar gestiones, hacer compras o disfrutar de actividades de ocio. El regidor señaló que la medida también pretende beneficiar al comercio y a la hostelería local, además de favorecer que las personas dejen el vehículo en un punto concreto y continúen sus desplazamientos a pie.

Este nuevo aparcamiento se suma al habilitado en 2023 en terrenos municipales de la calle Vilameán, también situado cerca del centro. Ambos espacios permitirán cubrir una parte importante de las necesidades de estacionamiento, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta la población del municipio.

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La oferta se completa con la línea de autobús intramunicipal Nigranbus, el autocar de playa que funciona los fines de semana y los festivos desde Porto do Molle y el aparcamiento público y gratuito de A Ramallosa, operativo desde el año 2022 .