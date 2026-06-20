Desaconsejado el baño en la playa de Santa Marta, en Baiona, por un vertido
El Concello investiga el origen de la contaminación: una vivienda río arriba o un problema de capacidad en el pozo de bombeo de aguas residuales
Los vecinos llevan días denunciando malos olores en la zona, una situación recurrente con la llegada del verano
El Concello de Baiona ha desaconsejado el baño en la playa de Santa Marta después de que las últimas analíticas de la Xunta detectaran un episodio de contaminación por enterococos intestinales y/o Escherichia coli. Fuentes municipales confirmaron que se está investigando el origen del vertido y manejan dos hipótesis principales: que proceda de una vivienda particular situada río arriba o que esté relacionado con una insuficiente capacidad del pozo de bombeo de aguas residuales de Santa Marta.
Los vecinos también llevan varios días alertando de fuertes malos olores en la zona, un problema habitual durante la temporada estival, cuando la población de Baiona llega incluso a duplicarse por la llegada de turistas y propietarios de segundas residencias.
El Concello confía en que las próximas analíticas permitan levantar la recomendación de no bañarse en uno de los principales arenales del municipio. El futuro de esta playa urbana se encuentra además bajo el foco en los últimos meses debido al relleno que se está ejecutando en el puerto deportivo de Baiona, una actuación que, según algunas voces, podría alterar las corrientes marinas y el ecosistema de la zona, con posibles efectos sobre el arenal.
Mientras tanto, continúa la investigación para determinar el origen de este nuevo episodio de contaminación. La principal línea de trabajo apunta al actual pozo de bombeo de Santa Marta, que podría resultar insuficiente durante los meses de mayor afluencia de población. Esta situación podría provocar alivios de aguas residuales hacia el cauce público del río Baíña, lo que explicaría los fuertes olores de los que han alertado los vecinos en los últimos días.
En este sentido, Augas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, había alcanzado un acuerdo con el Concello de Baiona para instalar un nuevo pozo de bombeo con el doble de capacidad, una actuación todavía pendiente de ejecución.
La otra línea de investigación apunta a un posible vertido de aguas fecales directamente al río desde alguna vivienda particular.
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