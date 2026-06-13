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Praia América: de las redes tendidas sobre la duna a la marea de bañistas

Praia América: de las redes tendidas sobre la duna a la marea de bañistas

Praia América: de las redes tendidas sobre la duna a la marea de bañistas

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Rederas trabajando con la malla extendida sobre la arena de Praia América, a comienzos del pasado siglo. / ARQUIVO HISTÓRICO AUDIOVISUAL DE NIGRÁN

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Hilda Gómez

Patricia Pedrido Davila

Nada tiene que ver el paisaje de la Praia América actual con el de principios del pasado siglo. Unas pocas casas marineras, redes pesqueras tendidas sobre el arenal y unas inmensas dunas, elevadas y extensas, que dominaban el paisaje de la entonces salvaje costa de Nigrán.

Aquella playa de Lourido fue rebautizada como América en 1927 por el acaudalado emigrante retornado Manuel Lemos, a quien le pareció un nombre mucho más atractivo para un turismo incipiente y pudiente sobre el que levantó su negocio. Fundó el establecimiento de lujo «Hotel Playa América» y el centro social «Pabellón Bleu», así como varios chalés de piedra en primera línea de costa. Quiso convertir a Nigrán en una meca del veraneo, en la «Niza gallega».

Ese afán de erigirse en destino vacacional y atraer a cada vez más visitantes arrasó buena parte de la vasta duna, que quedó sepultada bajo edificaciones y viales.

La urbanización de Lemos fue el germen de un paseo marítimo que décadas después acabaría discurriendo desde Panxón al Monte Lourido, no sin la rebelión del mar, que agitado por los temporales más duros, cada invierno reclama sus dominios.

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Praia América es un enclave turístico consolidado. Sobre aquella arena en la que las rederas secaban y arreglaban los aparejos de pesca, hoy en día tiende sus toallas una marea de bañistas.

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