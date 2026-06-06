Galerías históricas
La danza de los «choqueiros» que venció a la Coca
Se cumplen 25 años de la declaración de Interés Turístico de Galicia de la Festa da Coca de Redondela
La ancestral Danza das Espadas y Penlas evoca a la leyenda de «A Coca» de Redondela, ese ser mitológico al que los jóvenes de la villa dieron muerte con sus estoques.
La tradición relata que el animal, una especie de dragón, raptaba a las jóvenes más bellas, a las que retenía en su foso, situado bajo el puente que une las islas de San Simón y San Antón. Los marineros, hartos de la situación, salieron en su caza. La larga batalla acabó con el monstruo derrotado a espadazos y las cautivas liberadas.
Esta danza, de origen profano, es una de las expresiones artísticas más singulares de Galicia y emblema de la Festa da Coca, que coincide con el Corpus Christi, sus alfombras florales y la procesión de la Virgen «A Gabacha».
Este 2026 se cumplen 25 años de la declaración de Festa de Interés Turístico de Galicia, distinción que ostentan 174 celebraciones en nuestra comunidad.
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