Detenido un vecino de Tomiño por un robo con fuerza en una vivienda: se llevó una televisión y un deshumidificador
Guardia Civil apunta al uso de una llave falsa obtenida ilícitamente para entrar en la vivienda
El Equipo EBIO de la Guardia Civil de Tui ha detenido a un vecino de Tomiño, de 55 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda unifamiliar de la misma localidad, ocurrido el día 27 de mayo.
La investigación se inició tras una denuncia interpuesta por el propietario de la vivienda y las pesquisas permitieron identificar al supuesto autor, del que la Guardia Civil sospecha que utilizó una llave falsa obtenida ilícitamente.
El sospechoso, con numerosos antecedentes policiales, fue detenido el pasado martes. Los agentes pudieron recuperar varios objetos, como un televisor, un deshumidificador y la llave de acceso a la vivienda.
Las diligencias fueron puestas en conocimiento del tribunal de instancia de Tui, donde tendrá que comparecer el investigado cuando sea requerido.
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