Desarticulan un grupo criminal especialista en robar en casas culturales y bares en la provincia de Pontevedra

Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Ponteareas desarticuló un grupo criminal responsable de una oleada de robos con fuerza que afectó a establecimientos de hostelería y centros culturales de la provincia de Pontevedra en 2025.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación, denominada «Operación Cantinas», comenzó en enero del pasado año al detectar diferentes robos en los que los autores usaban siempre la misma técnica.

Así, fracturaban la parte inferior de las puertas de acceso por apalancamiento y utilizaban recipientes del propio local, como cubos o bolsas de basura, para llevarse la mercancía.

Para los investigadores llamó la atención la pauta repetitiva del grupo, ya que regresaba a los mismos lugares unos meses después del primer asalto.

De esta forma, destaca la casa cultural de Gulanes, que fue asaltada dos veces; un bar en Ponteareas, que sufrió tres robos similares; la casa cultural de Arnoso y un bar en A Cañiza, que fueron asaltados en dos fechas diferentes.

Los agentes consiguieron identificar a los sospechosos tras varias pesquisas y la colaboración ciudadana, ya que los responsables de un centro cultural grabaron a tres individuos en actitud sospechosa mientras vigilaban las cámaras y las máquinas recreativas el día anterior al robo.

En la mayoría de los lugares se llevaron la recaudación de las máquinas recreativas, la recaudación de los locales, mercancía variada y, en uno de los casos, una caja fuerte que cortaron con una radial. Además, para realizar un robo, robaron una furgoneta que fue recuperada posteriormente.

Durante la investigación, los agentes recuperaron prendas de ropa, como una sudadera negra con una franja azul, que los autores vestían durante los robos y que fue intervenida en un registro domiciliario.

Los cuatro integrantes del grupo fueron identificados y, actualmente, tres de ellos están en prisión por otros delitos cometidos en la zona de Vigo, mientras que la Guardia Civil investiga al cuarto integrante, un varón de 31 años, vecino de Vigo, que se negó a declarar en sede policial.

La investigación fue desarrollada bajo la supervisión del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número uno de Ponteareas.