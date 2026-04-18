Sucesos
Dos motoristas heridos tras un choque en la N-552 entre Vigo y Redondela
El siniestro ocurrió al filo de las 21.00 horas y al lugar se ha trasladado un amplio dispositivo de emergencias
Vigo
Un accidente de circulación ocurrido al filo de las nueve de esta noche se ha saldado al menos con dos motoristas heridos. Ocurrió en la localidad pontevedresa de Redondela, en la carretera N-552 a la altura del kilómetro 0,900, informan fuentes oficiales.
Hasta el punto se ha trasladado un amplio dispositivo de emergencia. El servicio de emergencias 112 recibió la alerta del siniestro a las 21.02 horas. Junto a agentes de la Policía Local de la localidad redondelana, se han movilizado tres ambulancias del 061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
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