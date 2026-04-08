De Ninghures, Nat Simons y Aurora Beltrán, Arizona Baby o Alana, propuestas musicales del Festival de Cans
El Festival de Cans acaba de revelar parte del cartel de conciertos de su próxima edición, que se celebrará entre el 19 y el 23 de mayo
El Festival de Cans acaba de revelar parte del cartel musical de su próxima edición, que se celebrará entre el 19 y el 23 de mayo. De Ninghures, Nat Simons y Aurora Beltrán, Arizona Baby o Alana son algunos de los artistas que pondrán música en directo al festival de cine porriñés.
El viernes 22 de mayo, el Espazo Estrella Galicia da Leira do Río acogerá el «Chicas Fuertes Tour», que une a Nat Simons y Aurora Beltrán en un espectáculo único que reivindicará el papel de las mujeres en el rock. Y ese mismo viernes, a las 20 horas en el O Torreiro, tendrá lugar el concierto de Paco y Lola con Alana, uno de los proyectos emergentes de la nueva escena gallega. El trío, formado por Antía Vázquez, Eloy Vidal y Pablo Castro, propone una sugestiva muestra de música tradicional, electrónica y pop, con un directo muy vinculado al baile.
El sábado, 23 de mayo, el Espazo Estrella Galicia da Leira do Río acogerá el concierto final de De Ninghures, una de las grandes revelaciones de la música gallega reciente, que mezcla raíz tradicional y sonidos globales. Ese mismo día, por la tarde, actuará Arizona Baby, cuyo líder, Javier Bielva, regresa a Cans con una nueva propuesta con la esencia de su característico sonido acústico con influencias de la música americana.
También pasarán por el festival Delafé Dj Set, Señora Dj, Balteira, Te Homens, Itrynottothink Dj y Laura LaMontagne.
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