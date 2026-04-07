UARX Space lleva la marca Galicia Calidade al espacio desde Nigrán

La marca Galicia Calidade dará el salto al espacio a bordo del primer vehículo español de transferencia orbital diseñado por la empresa gallega UARX Space, que prepara su lanzamiento en los próximos meses desde la base aérea de Vandenberg, en California. El anuncio lo trasladó este martes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante una visita a las instalaciones de la compañía en Porto do Molle (Nigrán), uno de los polos industriales que concentra parte del empuje tecnológico del área de Vigo.

El sistema, bautizado como OSSIE (Orbit Solutions to Simplify Injection and Exploration), está concebido para transportar satélites pequeños y medianos a diferentes órbitas y facilitar que alcancen su destino final. La clave, según la explicación ofrecida por la Xunta, es que permitirá la inyección de satélites en órbitas terrestres no tradicionales, así como misiones alrededor de la Luna y trayectorias hacia el espacio profundo, un nicho con enorme proyección en el nuevo tablero aeroespacial.

Lorenzana subrayó el alcance del hito, al situar a UARX Space en una liga muy reducida: la firma de Nigrán es única en España y se encuentra entre las cinco de todo el mundo capaces de fabricar este tipo de sistemas propios con capacidad de maniobra en el espacio. En ese contexto, la conselleira quiso trasladar el respaldo institucional a una compañía con recorrido por delante: «un orgullo inmenso» para Galicia, dijo, por el paso que está a punto de dar una empresa «con moitísimas posibilidades de crecemento dentro do momento económico e industrial actual».

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La responsable autonómica enmarcó este avance en la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio, donde UARX figura, según indicó, como una de las compañías con mayor potencial en la comunidad. «Seguiremos acompañándoa», afirmó, apuntando a un sector —el aeroespacial— que en los últimos años ha dejado de ser promesa para convertirse en economía real, con cadenas industriales cada vez más complejas y una carrera global por el control de la tecnología crítica.