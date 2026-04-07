Impulso a la «vía rápida» de los permisos de explosivos para el sector del granito de O Porriño

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra reunió esta mañana a la Cámara Minera de Galicia, la Dependencia de Industria y la unidad de explosivos de la Guardia Civil con un objetivo concreto: avanzar en la «agilización» de la tramitación de los permisos de uso de explosivos por parte de las empresas mineras y de construcción, un procedimiento imprescindible para determinadas actividades extractivas y de obra civil.

El encuentro, celebrado bajo el paraguas del subdelegado Abel Losada, se enmarca en un contexto en el que el sector reclama mayor rapidez administrativa sin rebajar, en ningún caso, los estándares de seguridad que rodean el manejo de material explosivo. La mesa de trabajo se centró en coordinar criterios y tiempos entre los distintos actores implicados —la administración industrial, el control específico de explosivos y el tejido empresarial— para evitar cuellos de botella en autorizaciones que, por su naturaleza, exigen un seguimiento especialmente escrupuloso.

La mejora, apuntan las partes, tendrá un impacto directo en la industria del granito del área de O Porriño, uno de los motores industriales de la comarca y del sur de Galicia. Se trata de un sector que extrae unas 250.000 toneladas de granito al año y sostiene 4.500 empleos, directos e indirectos, en el ámbito del Clúster del Granito. No solo eso: la industria porriñesa figura como la segunda de Europa en su segmento y mantiene un músculo exportador que alcanza los 93 millones de euros en granito elaborado.

El dato resume la dimensión del negocio: ese volumen equivale al 77% de las exportaciones de granito elaborado de toda España, una cuota que explica por qué cualquier retraso en trámites vinculados a la operativa —incluidos los permisos asociados a voladuras controladas— acaba repercutiendo en la cadena de valor, desde la extracción hasta la transformación, la logística y la venta exterior.

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Con la mesa abierta, la Subdelegación pretende ahora concretar mejoras en el circuito de tramitación, de manera que las empresas puedan planificar con mayor certidumbre sus calendarios de producción y obra. El objetivo final es que la administración funcione con la misma precisión que exige el propio sector: seguridad máxima, sí; pero también tiempos razonables para una actividad que compite en mercados internacionales y que sostiene miles de empleos en el área de Vigo.