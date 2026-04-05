A salvo los dos tripulantes de la planeadora que volcó en A Guarda

Final feliz al operativo de salvamento desplegado en A Guarda tras volcar una embarcación cerca de la costa.

Tal como adelantó FARO, al filo de las 10.00 horas de este domingo el servicio de Gardacostas de Galicia enviaba hacia la zona de A Guarda al helicóptero «Pesca I» tras ser avisado de que un barco del tipo planeadora de nombre «Calano» y seis metros de eslora había naufragado en esas aguas.

En ese momento las dos personas que viajaban a bordo, el patrón mayor de A Guarda y su hermano, permanecían en el agua, uno de ellos provisto de chaleco salvavidas y el otro agarrado a un objeto flotante.

Finalmente fueron rescatados del agua desde otra planeadora «sanos y salvos» aunque con hipotermia por el tiempo que pasaron en el agua. Una vez en tierra, las dos ambulancias que esperaban en la costa al desenlace del operativo trasladaron a los dos hermanos al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Reclaman mejoras en la seguridad

Ya por la tarde, la Cofradía de Pescadores da Guarda e a Organización de Mariñeiros/as Luso Galaica emitían un comunicado conjunto en el que expresaban su «honda preocupación» por el accidente en uno de los tramos «más complejos y peligrosos del litoral gallego». Ambas asociaciones agradecieron el trabajo de los profesionales implicados pero recordó que no se trata de un hecho puntual. «La costa de A Guarda presenta unas condiciones especialmente adversas, con una exposición directa al Atlántico que se ve agraviada por los episodios de mala mar, cada vez más frecuentes e intensos», explican recordando el complicado inicio de año vivido.

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Es por ello que ambas entidades lanzan un llamamiento a las administraciones implicadas para tener un debate alrededor de «la desigualdad de riesgo entre zonas abrigadas y abiertas, la relación directa entre exposición, siniestralidad y tiempos de respuesta y la necesidad de reforzar y descentralizar los medios de salvamento». Al mismo tiempo vuelven a solicitar una modificación profunda en la política pesquera de la Xunta en su modalidad artesanal.