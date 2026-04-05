Dos heridos tras la colisión de dos coches en Redondela en una madrugada de accidentes en Galicia
En Baños de Molgas (Ourense) una mujer tuvo que se excarcelada al quedar atrapada en su vehículo y en Ordes (A Coruña), tres heridos en el choque de dos turismos
Madrugada de accidentes en las carreteras de Galicia con un total de seis heridos en accidentes registrados en Redondela, Baños de Molgas y Ordes.
En el de Redondela resultó una persona herida «de consideración», según el parte del 112, tras colisionar dos coches en el kilómetro 136 de la carretera N-550 en O Viso. Fue un particular el que sobre las 00.30 horas de este de domingo avisó a los servicios de emergencias de que a causa de un adelantamiento uno de los coches implicados había dado varias vueltas de campana y el otro acabó volcando quedando atrapado en su interior el conductor.
Fueron movilizados, entre otros, los Bomberos de Baixo Miño y el GES de Mos, que fueron los que liberaron al conductor atrapado. En total fueron atendidas por sanitarios dos personas, una de las cuales acabó siendo trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro.
Excarcelamiento en Molgas
En Baños de Molgas fueron miembros del GES de Maceda los que excarcelaron a una joven que había quedado atrapada en el interior del único vehículo implicado en el accidente. Según el relato de Axega, «tras recibir la llamada a través del sistema de alerta del propio concesionario del vehículo siniestrado», sobre las 3.00 horas de este domingo el 112 envió al punto a una ambulancia del 061 que confirmó que se trataba de una mujer que había quedado atrapada en el interior del turismo que pilota tras salirse de la vía.
Este accidente ocurrió en el lugar de Vilde (Baños de Mogas), en el kilómetro 0,7 de la carretera OU--P-0000.
Tres heridos en Ordes
Poco antes, sobre las 1.15 horas, la sala de Axega tenía constancia de otro accidente, entre dos coches, en el kilómetro 1 de la carretera AC-409,, en Mercurín, en el municipio coruñés de Ordes.
Al parecer un coche impactó con otro que estaba estacionado, resultadndo heridas tres personas que fueron atendidos por el 061
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