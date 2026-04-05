Herido grave un ciclista holandés en A Guarda tras circular de forma «errática» y chocar contra un vehículo

Un accidente entre un coche y una bicicleta esta mañana de domingo en A Guarda se ha saldado con una persona herida de gravedad.

El personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 informaba al filo de 13.00 horas de hoy al 112 Galicia de un accidente entre un coche y una bici, en la PO-552, kilómetro 44, en Salcidos, en el ayuntamiento de A Guarda. También, minutos después, un particular informaba del mismo accidente al 112 Galicia, indicando que el ciclista estaba herido.

Según ha podido saber FARO, el hombre, de nacionalidad holandesa, circulaba «de forma errática» cuando se cruzó por delante del vehículo que le arrolló lateralmente. El conductor del turismo resultó ileso mientras que el ciclista fue trasladado en ambulancia al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con heridas de carácter grave.

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Además de dirigirse al punto los profesionales sanitarios, que derivaron una ambulancia y un helicóptero medicalizado, los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Tráfico, de los Bomberos de Baixo Miño y del GES de A Guarda.