Interceptado en Crecente mientras trasladaba viajeros de forma ilegal
El conductor, vecino de Crecente, realizaba habitualmente el transporte de personas sin tener habilitación para ello
Un hombre de 43 años, vecino de Crecente, fue interceptado por la Guardia Civil de Arbo realizando un servicio de transporte de viajeros sin tener la habilitación para ello.
Los agentes tuvieron conocimiento de que había una persona que se dedicaba habitualmente a realizar servicios de transporte de viajeros sin tener título habilitante y realizando el mismo en su vehículo particular.
Tras una investigación de los hechos se procede a interceptar el vehículo con conductor y acompañante en la carretera EP-5005, término municipal de Crecente.
Constatando los agentes que en ese mismo momento estaba realizando un servicio, el cuál había sido contratado mediante llamada telefónica y habían acordado el precio de 40 euros.
Por los hechos descritos el conductor se enfrenta a una infracción muy grave, contemplada en la Ley 4/2013, de 30 de mayo, de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia, contemplando sanciones de entre 2.000 y 6.000 euros.
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro