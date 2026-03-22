La Xunta se implica con el Parque de O Vieiro en A Cañiza

La Xunta de Galicia se ha implicado para que A Cañiza pueda contar con el nuevo polígono industrial anunciado en su día por el Concello y la Zona Franca de Vigo, con 846.000 metros cuadrados y ubicado en O Vieiro.

Según explicó el alcalde, la iniciativa, financiada por el Consorcio de la Zona Franca, es posible tras introducir la Xunta de Galicia una modificación normativa en la Ley do Solo a través de la Lei de Acompañamento dos Presupostos da Comunidade Autónoma para 2026 (aprobados con los votos en contra de la oposición en el Parlamento: BNG, PSOE y DO). Esta modificación habilita que una entidad de ámbito estatal, como el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, pueda promover directamente ante la Administración autonómica un Plan de Interés Autonómico (PIA), instrumento imprescindible para el desarrollo de este parque empresarial.

El alcalde desveló durante un pleno celebrado este viernes que, a lo largo de 2025, mantuvo numerosas reuniones con distintos departamentos de la Xunta de Galicia, incluyendo encuentros con la directora xeral de Urbanismo, con la directora xeral de Solo, con la conselleira de Economía e Industria e incluso con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Asimismo, mantuvo diversas reuniones de trabajo con el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y con su delegado, David Regades.

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Hasta el momento, la normativa vigente no permitía que entidades como Zona Franca actuaran como promotoras directas de PIA´s.