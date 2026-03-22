Tomiño garantiza 30.000 euros para la Agrupación de Goián

El Ayuntamiento ha firmado por cuarto año consecutivo con la Asociación Sociocultural de Goián un convenio de 30.000 euros con el que se subvencionará la actividad anual de la Escuela de Música y de la propia agrupación musical.

El acuerdo fue rubricado por la alcaldesa, Sandra González, y la presidenta de la Agrupación Musical de Goián, Pilar Ramos. El Concello destacó el convenio como de «vital importancia» tanto para la Escuela de Música como para la Agrupación Musical de Goián, ya que se trata de una fuente de financiación directa que se traduce en una mayor estabilidad de los servicios y de la programación.

Entre otros aspectos, a través de esta ayuda se financiará la impartición de clases en la Escuela de Música, la preparación del alumnado para su posterior incorporación a los conservatorios profesionales de música, las audiciones trimestrales, la realización de conciertos de diversa índole, así como la organización de eventos culturales en el municipio, el campamento musical de verano o la participación en festivales y certámenes competitivos.

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«A Agrupación Musical de Goián é un elemento esencial en termos culturais no noso concello, cun proxecto consolidado que naceu en 1998 e que enche de cultura e música o noso pobo con actividades de carácter educativo e cultural no ámbito da música», destacó la regidora.