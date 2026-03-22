Apoyo a la música
Tomiño garantiza 30.000 euros para la Agrupación de Goián
El gobierno local renueva el convenio que permite el funcionamiento de la entidad
El Ayuntamiento ha firmado por cuarto año consecutivo con la Asociación Sociocultural de Goián un convenio de 30.000 euros con el que se subvencionará la actividad anual de la Escuela de Música y de la propia agrupación musical.
El acuerdo fue rubricado por la alcaldesa, Sandra González, y la presidenta de la Agrupación Musical de Goián, Pilar Ramos. El Concello destacó el convenio como de «vital importancia» tanto para la Escuela de Música como para la Agrupación Musical de Goián, ya que se trata de una fuente de financiación directa que se traduce en una mayor estabilidad de los servicios y de la programación.
Entre otros aspectos, a través de esta ayuda se financiará la impartición de clases en la Escuela de Música, la preparación del alumnado para su posterior incorporación a los conservatorios profesionales de música, las audiciones trimestrales, la realización de conciertos de diversa índole, así como la organización de eventos culturales en el municipio, el campamento musical de verano o la participación en festivales y certámenes competitivos.
«A Agrupación Musical de Goián é un elemento esencial en termos culturais no noso concello, cun proxecto consolidado que naceu en 1998 e que enche de cultura e música o noso pobo con actividades de carácter educativo e cultural no ámbito da música», destacó la regidora.
- Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
- Muere una mujer al salirse de la vía y volcar su vehículo en la VG-20 en Vigo
- Un ultra del Celta, apuñalado en altercados violentos en Lyon
- El Estado cita las casas cápsula de O Grove como ejemplo de construcción asequible