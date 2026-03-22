Romería en Gondomar
San Benito congrega a miles de devotos
Un sábado soleado de agradables temperaturas. No se podían pedir mejores condiciones para honrar al «máis milagreiro» y Gondomar recibió ayer a miles de personas alrededor de la devoción por San Benito. Desde primera hora de la mañana, los fieles fueron llenando la iglesia en las sucesivas misas y la jornada acabó con cientos de devotos de puertas para fuera para oír la que presidió el obispo de Tui-Vigo, José Valín Valdés. La multitud abarrotó el entorno de la parroquia gondomareña a lo largo de la tarde.
Las ofrendas se contaron también por miles. De huevos ofrecidos al santo, de litros de aceite para su bendición y conversión en remedio para afecciones cutáneas, de exvotos,promesas y mucha fe en las capacidades curativas del patrón de Gondomar.
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