San Benito congrega a miles de devotos

Un sábado soleado de agradables temperaturas. No se podían pedir mejores condiciones para honrar al «máis milagreiro» y Gondomar recibió ayer a miles de personas alrededor de la devoción por San Benito. Desde primera hora de la mañana, los fieles fueron llenando la iglesia en las sucesivas misas y la jornada acabó con cientos de devotos de puertas para fuera para oír la que presidió el obispo de Tui-Vigo, José Valín Valdés. La multitud abarrotó el entorno de la parroquia gondomareña a lo largo de la tarde.

Las ofrendas se contaron también por miles. De huevos ofrecidos al santo, de litros de aceite para su bendición y conversión en remedio para afecciones cutáneas, de exvotos,promesas y mucha fe en las capacidades curativas del patrón de Gondomar.