Poesía
Samuel Merino, orgullo de Mos
O Concello de Mos vai a celebrar o Día da Poesía cun autor da casa. Samuel Merino, o autor de «Manual de Camuflaxe», ten o recoñecemento do seu pobo
O Concello de Mos renderá homenaxe ao escritor mosense Samuel Merino Gómez (Mos 1982), coñecido no ámbito literario como Pompa e Boato e recente gañador do VII Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica pola súa obra «Manual de camuflaxe». O acto terá lugar o vindeiro mércores 25 de marzo, ás 18.00 horas, na biblioteca municipal María Magdalena, coincidindo coa conmemoración do Día da Poesía.
Segundo o Concello de Mos, a cita combinará o recoñecemento institucional cun recital aberto ao público no que o autor ofrecerá unha lectura performativa do seu último traballo, fiel ao seu estilo escénico, a medio camiño entre o verso oral, o teatro e a experimentación sonora. Trátase dunha proposta que afonda nunha poética reflexiva e autorreferencial, construída desde a presenza e o contacto directo co público.
Licenciado en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela, Merino leva anos desenvolvendo unha traxectoria singular dentro da poesía contemporánea galega, levando os seus recitais por diferentes puntos de Galicia, en ocasións acompañado polo músico Fernán Permuy. A súa obra transita con naturalidade entre linguas e formatos, combinando publicacións en galego, castelán e edicións bilingües.
Entre os seus títulos máis recentes destacan «Claustro corda comensal» (2023) e o propio «Manual de camuflaxe» (2025), libro co que acadou tamén o XIII Premio de poesía Manuel Lueiro Rey. No ámbito escénico, vén de presentar en 2025 a peza «De rota raposa», xunto á creadora Silvia Penas.
Desde o Concello de Mos sublíñase a importancia de apoiar e visualizar o talento local, especialmente no eido da creación literaria contemporánea, así como de achegar propostas culturais innovadoras á cidadanía. «É un orgullo contar cun autor da casa cunha voz tan persoal e recoñecida a nivel estatal», apunta a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. O evento será de acceso libre.
- Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
- Muere una mujer al salirse de la vía y volcar su vehículo en la VG-20 en Vigo
- Un ultra del Celta, apuñalado en altercados violentos en Lyon
- El Estado cita las casas cápsula de O Grove como ejemplo de construcción asequible