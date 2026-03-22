Ponteareas estrecha lazos con Malta en torno a la tradición del Corpus

El Concello de Ponteareas avanza en el estudio de un posible hermanamiento con la localidad de Rabat, situada en la isla de Malta, con el objetivo de estrechar lazos culturales en torno a una tradición compartida: la festividad del Corpus Christi.

En este contexto, una representante de la alcaldesa, Nava Castro, mantuvo el jueves un encuentro con el padre Joseph Mizzi, arcipreste de la Iglesia Parroquial de Rabat. Durante la reunión, ambas partes abordaron la oportunidad de reforzar el interés común por fomentar vínculos más estrechos entre ambas localidades, incluyendo la formalización de un hermanamiento institucional.

Entre las iniciativas planteadas destaca la posibilidad de que una delegación de Ponteareas se desplace hasta Rabat para participar en la confección de una alfombra floral tradicional con motivo del Corpus Christi. Esta celebración tendrá lugar el próximo 7 de junio, coincidiendo en fechas con el Corpus de Ponteareas, de Interés Turístico Internacional, una de las celebraciones religiosas más populares de Galicia.

Las conversaciones que ahora se intensifican tienen su origen en la visita del embajador de Malta en España, Emmanuel Mallia, a Ponteareas en junio de 2025. Durante ese encuentro, el diplomático mantuvo contactos con la alcaldesa Nava Castro con el propósito de fortalecer la relación entre ambas localidades y explorar nuevas vías de colaboración cultural. De hecho, Ponteareas está interesada en que Malta participe como socia en un proyecto europeo que está desarrollando la localidad sobre patrimonio vivo y cultura, según indicó la alcaldesa. Este proyecto de cooperación europea estaría en fase de gestación y pendiente de la elección definitiva de socios para desarrollar el plan de actuación que se presentaría a una de las convocatorias de este año.

Por otra parte, fuentes municipales destacan a FARO que el posible hermanamiento supondría un paso más en la proyección internacional de Ponteareas, consolidando el reconocimiento de su tradición floral y abriendo la puerta a futuros intercambios culturales con Rabat, dentro del proyecto que estudia el Concello u otros.

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Con todo, al coincidir las fechas, puede ser complejo formar una delegación de personas alfombristas de Ponteareas para viajar este año a la isla mediterránea.