MS y PSdeG firman un acuerdo de gobierno hasta concluir el mandato

Las organizaciones políticas Movemento Salceda, actualmente en el gobierno local, y PSdeG-PSOE dieron a conocer ayer un acuerdo por el cual ambas formaciones firman un pacto de gobierno conjunto para lo que queda de mandato.

Según una nota de prensa hecha pública por ambas organizaciones, el acuerdo se alcanza «desde la responsabilidad institucional, la voluntad de estabilidad y el compromiso con el interés general del vecindario».

Con este acuerdo, a partir del 31 de marzo, los dos ediles socialistas, Xurxo Gregorio y Óscar Domínguez, se incorporan al gobierno municipal. Xurxo Gregorio asumirá la segunda Tenencia de Alcaldía, con media dedicación (50 % de la jornada de trabajo).

Además, este edil asumirá cinco de las ocho áreas que serán responsabilidad del PSOE. En concreto: Participación Ciudadana (relación con el tejido asociativo, impulso de procesos participativos, dinamización y coordinación de canales estables con el vecindario); Comercio (apoyo al comercio local, dinamización económica y campañas , relación con el tejido comercial del municipio); Agenda Urbana (coordinación de actuaciones de planificación urbana sostenible, impulso de proyectos de movilidad, los espacios públicos y la captación de fondos); Formación y Empleo (impulso de programas de formación para el empleo, coordinación con otras administraciones y entidades para favorecer la inserción laboral y la creación de oportunidades en el municipio); y Transporte (seguimiento e impulso de las políticas de movilidad y transporte público, coordinación con otras administraciones para la mejora de la conectividad del municipio).

Por su parte, Óscar Domínguez se encargará de Memoria Democrática (desarrollo de las políticas municipales vinculadas a la memoria democrática y a los valores democráticos), Transparencia y Buen Gobierno (impulso de las políticas de transparencia institucional y acceso a la información pública) y Seguimiento de Planes y Programas (seguimiento transversal de los planes municipales y evaluación de su grado de ejecución).

Según afirman en la nota, el documento firmado se sustenta en la confianza política, la corresponsabilidad institucional, la coordinación permanente y el respeto a las responsabilidades asumidas por cada formación.

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