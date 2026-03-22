Mos celebra el Día del Teatro con una representación de A Cividade

El Concello de Mos conmemorará el Día del Teatro con una función gratuita a cargo del grupo A Cividade, un activo grupo de teatro aficionado nacido en Louredo con larga trayectoria en la cultura local.

Bajo el título «Amor, diñeiro e saúde +», , la propuesta reúne dos piezas breves de carácter humorístico que buscan conectar con el público a través de situaciones cotidianas llevadas al extremo. La primera, «Cita a cegas… á galega!», , aborda en clave de comedia un encuentro marcado por los malentendidos y los tópicos de las relaciones. Por su parte, «Morrín para saber…» presenta una trama irónica centrada en secretos y confidencias.

La actuación, organizada a través de la Biblioteca Pública Municipal María Magdalena, forma parte de la programación cultural del Concello de Mos en torno a esta celebración, que reivindica las artes escénicas como espacio de encuentro, participación social y difusión del talento local.

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La escenificación tendrá lugar el viernes 27 de marzo a las 21.00 horas en el auditorio del Multiusos das Pozas. La entrada será libre hasta completar aforo.