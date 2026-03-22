Los Ferreiro regalan un miniconcierto

Desde Nigrán regalaron al mundo hace veinte años uno de sus grandes éxitos, la segunda mejor canción nacional según una encuesta que realizó la revista Rolling Stone en 2014 entre sus lectores, por detrás de otro tema suyo en la etapa de Los Piratas, «años 80». Y desde allí han vuelto a regalárselo al público asistente a la gala de los Premios Nigrán. «Turnedo», el tema que sitúa en Praia América una historia de desamor que han repetido en todos sus directos desde entonces, volvió a sonar anoche en el auditorio municipal junto con otros dos himnos de Iván y Amaro Ferreiro: «El equilibrio es imposible» y «El pensamiento circular».

Amaro e Iván Ferreiro, durante su actuación en el auditorio de Nigrán. | FDV

Boquiabiertos se quedaron los espectadores con la sorpresa que los hermanos Ferreiro ofrecieron tras recoger el galardón que el Concello de Nigrán, por acuerdo unánime de la Corporación, les entregó en manos del alcalde, Juan González, en el apartado cultural. Sus méritos son de sobra conocidos y la comisión de distinciones del Ayuntamiento de Nigrán ha querido poner en valor su trayectoria musical y su papel como «embaixadores culturais do municipio». Y es que Iván y Amaro son nigraneses y se sienten nigraneses. Nigrán es su «universo», tal y como reconocen en el vídeo proyectado antes de recoger el galardón y de poner el broche a la ceremonia con un aplaudido miniconcierto.

Un abarrotado auditorio arropó a todos los premiados en esta décimo tercera edición de los premios que reconocen a las entidades y personas que, con su trabajo, constancia y esfuerzo contribuyen a poner en valor a Nigrán, «facendo del un municipio máis amigable do que sentírmonos orgullosos», tal y como explicó el alcalde. La gala, presentada por la actriz Cristina Maró y amenizada por el pianista Brais González, arrancó con la entrega del galardón educativo al colegio Ángel de la Guarda de Priegue. El centro creado en 1967 por María Luisa Valverde para ofrecer una experiencia educativa en plena naturaleza pasó a manos de una cooperativa de docentes en 1981 y continúa con la misma filosofía de su inauguración.

En el apartado deportivo, recogió el galardón Cristina Fernández, la primera árbitra de balonmano de máxima categoría en España, que debutó en División de Honor en 1988 y obtuvo la categoría internacional el 1991, además de convertirse en la primera mujer en dirigir partidos de competición europea.

Homenaje a Susi Seoane

La secretaria de la Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela), Pilar Guimeráns, y Antonio Seoane, hermano de la que fue vicepresidenta de la entidad, Susi Seoane, fallecida en enero, recogieron la distinción en el ámbito social. Además de reconocer el trabajo del colectivo en la visibilización de la dolencia y de las necesidades de los enfermos, el premio sirvió de homenaje a Susi, que fue funcionaria durante 22 años en el Ayuntamiento nigranés, donde dejó un recuerdo imborrable como agente de empleo. Lágrimas de emoción brotaron en su memoria en el patio de butacas.

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