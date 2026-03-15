Abierta en Nigrán una exposición de Nancy’s

Nigrán acogió el viernes la apertura de una exposición de muñecas Nancy perteneciente a la coleccionista de Gondomar Marga Fernández, trabajadora municipal y conocida en todo el país por sus perfiles de Facebook El desván de Nancy y Margochiña Fernández.

La exposición permanece abierta al público hasta el 22 de marzo en el salón de plenos.