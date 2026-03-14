La Diputación invierte más de 300.000 euros en la reforma del campo de fútbol de O Aral en Baiona

La reforma del campo de fútbol de O Aral, en Baiona, ya es una realidad tras una inversión provincial de más de 300.000 euros. El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, visitó este sábado el recinto acompañado por el alcalde y diputado provincial Jesús Vázquez Almuíña, en un acto en el que subrayó la apuesta de la institución por mejorar las instalaciones deportivas municipales y por la colaboración con los concellos.

«É unha satisfacción comprobar como a provincia do deporte segue avanzando e mellorando», afirmó López durante la visita, enmarcando la actuación en una estrategia que la Diputación presenta como prioritaria. En ese sentido, recordó que el organismo provincial lleva invertidos 20 millones de euros en instalaciones deportivas municipales «en menos de tres años de gobierno», a través de tres Planes Extraordinarios de Infraestruturas Deportivas.

La obra en O Aral consistió en una reforma integral de los vestuarios, la reparación de la cubierta de la grada norte y la construcción de una nueva cubierta en la grada sur. A ello se suman la sustitución del cierre perimetral y la renovación del sistema de iluminación, actuaciones que, en conjunto, modernizan un recinto muy utilizado por el fútbol base y por el tejido deportivo local.

300.000 euros

Según los datos facilitados por la Diputación, el coste total de la intervención superó los 300.000 euros, sufragados íntegramente con fondos provinciales a través del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas (PEID) y el programa +Provincia. En concreto, 81.200 euros proceden de la primera convocatoria del PEID y 246.600 euros del +Provincia, en un proyecto que López presentó como ejemplo de cooperación institucional: «Un proxecto que fixemos realidade grazas á colaboración entre dúas administracións —Concello e Deputación— que comparten o seu compromiso coa mellora dos equipamentos deportivos e a mellora dos servizos e a calidade de vida».

El presidente provincial aprovechó la visita para reconocer públicamente el papel de Vázquez Almuíña al frente del Concello y también en su responsabilidad como diputado de Turismo: «Quero recoñecer o labor do alcalde… Con compañeiros de traballo como Jesús Vázquez Almuíña todo é moito máis doado», señaló.

Erizana

La Diputación encuadra esta inversión en una política más amplia de impulso al deporte en la provincia, que va desde el apoyo a deportistas y clubes hasta la mejora de equipamientos. Esta misma semana, recordó López, se aprobó la segunda convocatoria del programa DepoVan, dotada con 1 millón de euros para que las entidades deportivas puedan adquirir vehículos. También puso en valor el papel de clubes como el Erizana en la transmisión de valores asociados a la práctica deportiva.

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En clave municipal, López reafirmó el compromiso de la Diputación con Baiona, un concello al que la institución pone este año 2,85 millones de euros a disposición, e invitó a la vecindad a disfrutar «dunha instalación de calidade e á altura da provincia do deporte».