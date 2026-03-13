La Xunta pone en valor el impulso lector del CEP de Sabarís a través de su biblioteca escolar

La biblioteca escolar como motor de centro y como hábito que se contagia. Ese fue el hilo conductor de la visita realizada este viernes al Colexio de Educación Primaria (CEP) de Sabarís, en Baiona, por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, que quiso conocer de primera mano el conjunto de iniciativas que el colegio desarrolla para fomentar la lectura entre su alumnado.

El centro forma parte desde el curso 2011/12 del Plan de mellora de bibliotecas escolares (Plambe), uno de los programas de referencia de la Consellería de Educación para convertir las bibliotecas en espacios vivos, con actividades que van mucho más allá del préstamo de libros. En este caso, la Xunta sitúa el ejemplo de Sabarís como un modelo de trabajo sostenido en el tiempo, con implicación de docentes, alumnado y familias.

Durante la visita, Judith Fernández destacó la importancia de las acciones vinculadas a la biblioteca, subrayando que son iniciativas «que repercuten directamente na mellora da competencia lectora do alumnado», un impacto que atribuyó a la implicación colectiva de la comunidad educativa.

Entre las actividades que el CEP de Sabarís desarrolla para promover la lectura figuran propuestas clásicas —pero efectivas— como lecturas compartidas, apadriñamentos lectores y encuentros con autores, fórmulas que buscan generar hábito, reforzar el vínculo afectivo con los libros y convertir la lectura en una experiencia social dentro del aula y del centro.

Radio Ladeira

El colegio amplía además este enfoque con herramientas y proyectos que conectan la lectura con la comunicación y la creatividad. Así, cuenta con una radio escolar (Radio Ladeira), un formato que permite trabajar comprensión lectora, expresión oral y pensamiento crítico desde un lenguaje cercano al alumnado. Y, a través de su Polo Creativo, el centro refuerza también el aprendizaje de la lenguaje de programación, incorporando competencias digitales como complemento a la alfabetización tradicional.

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La Xunta enmarca este tipo de iniciativas en una visión de escuela en la que leer no es solo una destreza académica, sino una puerta de entrada a otras capacidades: comprender, comunicar, crear y aprender con autonomía. Y en Sabarís, según la Consellería, esa idea lleva más de una década instalada —con biblioteca, proyectos y constancia— en el centro del colegio.