El Gobierno destina un millón de euros más para reparar 24,5 kilómetros de la A-52 tras los temporales

Los continuos temporales que azotaron especialmente la provincia de Pontevedra durante enero y febrero provocaron un deterioro evidente en las carreteras. Tras anunciarse ayer la inversión extraordinaria de 12 millones de euros para el asfaltado de hasta 40 tramos de las vías de propiedad estatal, este miércoles, el Gobierno ha informado que dedicará cerca de otro millón más concretamente para la A-52.

Las obras se ejecutarán entre los puntos kilométricos 281,2, en Mos, y 305,7, en A Cañiza, un total de 24,5 km que discurren igualmente por los concellos de Salvaterra, O Porriño y As Neves.

Así lo anunció en la mañana de hoy el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, precisamente en A Cañiza, donde supervisó la actuación que se está desarrollando en la Autovía das Rías Baixas. Lo hizo acompañado del alcalde la localidad, Luis Piña.

Losada destacó asimismo los 12 millones de euros -de los 38 globales a nivel nacional- que se dedicarán a subsanar el firme de las vías en hasta 40 puntos del sur de la provincia. «Nunca antes un Gobierno de España había reaccionado con un plan de esta magnitud para reparar los efectos de la meteorología en el asfalto», recalcó.

A renglón seguido, el sudelegado mencionó la financiación efectuada durante el verano pasado de 10 millones de euros para pavimentar trechos tanto de la propia A-52 como de la A-55 y la VG-20. Al hilo, ensalzó la mejora de las calzadas desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno: «Se encontraban en un evidente estado de abandono tras los siete años de política de cero inversión durante el gobierno de Mariano Rajoy y Ana Pastor».

Finalmente, Losada recordó que España declaró Galicia como Zona Gravemente Afectada debido al citado tren de borrascas de invierno. De este modo y de forma paralela, incidió, el Estado concede «ayudas extraordinarias para la reparación de infraestruturas municipales».