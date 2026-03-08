Forestal
La Xunta y comuneros estudian vías de apoyo ante los incendios
Tui
El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Mancomunidad de Montes del Baixo Miño, José Antonio Rodríguez, con el objetivo de analizar posibles líneas de colaboración para reforzar la prevención de incendios forestales en la comarca.
Durante el encuentro se abordaron distintas iniciativas orientadas a mejorar la coordinación y avanzar en estrategias conjuntas que permitan fortalecer las labores de prevención y gestión del monte. Ambas partes coincidieron en la importancia de continuar impulsando medidas para reducir el riesgo de incendios.
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años
- Una carambola maldita