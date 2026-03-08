Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta y comuneros estudian vías de apoyo ante los incendios

D. P.

Tui

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Mancomunidad de Montes del Baixo Miño, José Antonio Rodríguez, con el objetivo de analizar posibles líneas de colaboración para reforzar la prevención de incendios forestales en la comarca.

Durante el encuentro se abordaron distintas iniciativas orientadas a mejorar la coordinación y avanzar en estrategias conjuntas que permitan fortalecer las labores de prevención y gestión del monte. Ambas partes coincidieron en la importancia de continuar impulsando medidas para reducir el riesgo de incendios.

