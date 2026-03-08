Vilariño celebra la Festa do Codillo
La comisión de fiestas de San Antonio de Vilariño celebra hoy la Festa do Codillo en el recinto del antiguo convento de los Padres Franciscanos a partir de las 13.30 horas. La degustación se trasladará al colegio Carlos Casares en caso de lluvia y habrá también bocadillos y tortilla en el menú. RIVEIRO
